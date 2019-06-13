مصر تدين استهداف ناقلات نفط في خليج عمان

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القاهرة — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، في بيان اليوم الخميس: "مصر تتابع ببالغ الاهتمام والقلق ما أوردته بعض التقارير من أنباء عن تعرض ناقلتي نفط في خليج عمان، صباح اليوم، لحادث أسفر عن وقوع انفجارات وحرائق على متن الناقلتين".
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كما شدد المتحدث على "إدانة مصر لأية أعمال تقوض حرية الملاحة وتستهدف أمن وسلامة الممرات المائية والبحرية بمنطقة الخليج".
هذا وتعرضت ناقلتي نفط لانفجارات ببحر عمان، اليوم الخميس، نجمت عن هجوم محتمل، وقالت طهران إن السفينتين على صلة باليابان، واصفة الهجوم بالمشبوه لتزامنه مع زيارة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، للبلاد.
وكانت وكالة أنباء كيودو اليابانية قد نقلت عن وزير التجارة الياباني هيروشيغي سيكو أن "واحدة على الأقل من ناقلتي النفط، اللتان تعرضتا لهجوم قرب مضيق هرمز، يابانية، وتعود لشركة كوكوكا سانغيو، ومقرها طوكيو"، مضيفا أنه وجه المسؤولين بجمع المعلومات حول الهجوم.
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