شركة ناقلات نفط كويتية: اتخذنا كل الإجراءات لضمان تشغيل أسطولنا البحري

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أعلنت شركة ناقلات النفط الكويتية استعدادها لأي طارئ، عقب حادثة ناقلتي النفط في خليج عمان، اليوم، مؤكدة أن ناقلاتها تسير بشكل طبيعي في المنطقة.

وذكرت الشركة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، أنها اتخذت جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية الأمنية اللازمة؛ لضمان التشغيل الآمن لأسطولها البحري، مشيرة إلى أن سفنها لم تتأثر بـ"الحوادث الأخيرة المؤسفة التي وقعت في خليج عمان والمنطقة، لا سيما حادث اليوم إذ تعرضت ناقلتان لهجوم مزعوم من قبل جانب مجهول".

وأضافت الشركة الكويتية، أنهم يتابعون تلك الحوادث مع الجهات العالمية البحرية المعنية بهذا الشأن، مشددة على أنها تقوم بدورها على كامل وجه ولديها أسطول ناقلات نفط وغاز حديث على أعلى مستوى ويتوافق مع مواصفات الصحة والسلامة العالميين.