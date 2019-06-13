الاتحاد الأفريقي يدعو إلى "تحقيق شفاف" بأحداث اعتصام السودان

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-Social Media رئيس المجلس العسكري ومندوب الاتحاد الأفريقي

وأدت الأحداث التي رافقت محاولة فض اعتصام القيادة إلى مقتل أكثر من مئة شخص، وفق لجنة الأطباء المركزية، لكن المسؤولين الرسميين يقولون أن الحصيلة أقل بكثير.

وقال مبعوث الاتحاد الأفريقي في مؤتمر صحفي بالخرطوم: "نريد تحقيقا دقيقا وشفافا بشأن أحداث الاعتصام، كما ندعو لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين".

وكشف لبات عن تشكيل فريق دولي موحد من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والترويكا "يعمل يوميا بطريقة متوحدة، لمتابعة الأوضاع في السودان".

وأضاف: "لمسنا اعتدالا كبيرا خلال نقاشاتنا مع الأطراف السودانية كافة".