شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز : الهجمات على ناقلتى النفط قرب الساحل الإيرانى لم تنفذ باستخدام طوربيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال مصدر مطلع لرويترز اليوم الخميس إن الهجمات على ناقلتي النفط في خليج عمان قبالة الساحل الإيراني لم تنفذ باستخدام طوربيدات.

وتعرضت الناقلتان لهجمات أسفرت عن تضررهما وإجلاء أفراد طاقميهما مما أثار مخاوف من مواجهة محتملة بين إيران والولايات المتحدة التي وصفت الهجوم بأنه غير مقبول.