شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس العسكرى فى السودان يجتمع مع دبلوماسى أمريكى بالخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المجلس العسكري الحاكم في السودان إن رئيسه اجتمع مع دبلوماسيين أمريكيين اثنين في الخرطوم اليوم الخميس.

وقال المجلس في بيان إن رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اجتمع مع تيبور ناجي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية والدبلوماسي المخضرم دونالد بوث الذي عين أمس الأربعاء مبعوث واشنطن للسودان.

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