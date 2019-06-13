شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الكويتى يدين استهداف ناقلتى نفط فى خليج عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الخميس، استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان. وقال الشيخ صباح الخالد - في كلمته خلال ترؤسه الجلسة الأولى بين مجلس الأمن، والجامعة العربية، بنيويورك - إن الاستهداف يأتي ضمن سلسلة مستمرة من الأعمال التخريبية التي تمس سلامة الممرات المائية، وتقوض من أمن الطاقة في العالم، مما يهدد الأمن والسلم الدوليين.

وجدد في هذا الصدد دعوة المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة كافة؛ للحيلولة دون المزيد من التوتر في هذه المنطقة الحساسة من العالم.

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