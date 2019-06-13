شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تستنكر الاعتداء على مطار ابها السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكرت موريتانيا بشدة وأدانت بأقوى العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار ابها بالمملكة العربية السعودية أمس الأربعاء وأسفر عن إصابة عدد من المدنيين الأبرياء. وأكدت الخارجية الموريتانية - في بيان لها بثته الإذاعة الموريتانية مساء اليوم الخميس - عن تضامنها ووقوفها التام إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل ما من شأنه حفظ أمنها وسلامة حوزتها الترابية ودورها المحوري في المنطقة والعالم. واعتبرت موريتانيا أن استهداف المنشآت المدنية والمناطق السكنية وترويع الأبرياء الآمنين لعمل في غاية الاستهتار بكل الأعراف والقيم والمواثيق والقوانين ذات الصلة.

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