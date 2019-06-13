شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإماراتى يبحث مع رئيسة وزراء رومانيا القضايا الاقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، اليوم الخميس، مع رئيسة وزراء رومانيا فيوريكا دانشيلو في العاصمة بوخارست، مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بأن الجانبين بحثا خلال اللقاء أيضًا العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات. وأكد الشيخ عبد الله بن زايد، خلال اللقاء، تطلع دولة الإمارات إلى تعزيز علاقاتها الثنائية مع رومانيا وتنمية أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة بما يعود بالخير على شعبي البلدين. من جانبها، أكدت فيوريكا دانشيلا أهمية هذه الزيارة ودورها في تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين في المجالات كافة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الإماراتى يبحث مع رئيسة وزراء رومانيا القضايا الاقليمية والدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.