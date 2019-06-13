مسابقة لهواة طهي الطعام في قطاع غزة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

قرب شاطئ بحر غزة تنافست 9 فلسطينيات، في مسابقة لهواة طهي الطعام على مستوى قطاع غزة المحاصر إسرائيليا منذ عام 2006.

وتأتي المسابقة التي تقام في منتجع الشاليهات على الشاطئ أمام حضور جماهيري، تحت اسم "سمايل كتشن تالنت" وينفذها مركز "سمايل كتشن" المختص في تعليم فنون الطهي.

وتنقسم المسابقة التي تستمر لمدة 90 دقيقة، لثلاثة أقسام، فئة الطهي الشرقي، والطهي الغربي، والحلويات والمعجنات.

وقال الشيف وريف قاسم، أحد أعضاء لجنة التحكيم، للأناضول: "إن المسابقة تكونت من 70 متسابقا، وصل للمرحلة قبل النهائية لـ20 متسابقا فيما تأهل للمرحلة النهائية 9 متسابقات".

وأضاف: "تم إعداد لكل متسابقة صندوق خاص بها يحتوي على مكونات الطعام المنوي تحضيره دون علمهن بما ما يوجد بداخل الصندوق".

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ولفت إلى أن المتسابقات "سيعددن الطعام من خلال المكونات الموجودة داخل الصندوق دون الاستعانة بأحد، بل الاعتماد على مهاراتهم، بوقت لا يتجاوز 90 دقيقة".

من جانبها، قالت المتسابقة، سارة نوفل، للأناضول: "هدفي تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة وأن تنتشر موهبتي وتتوسع في جميع أنحاء العالم".

وأضافت: "أتمنى أن أكتسب مزيد من الخبرات من خلال تلك المسابقة ليكون لدي مهارات تمكنني من المشاركة في مسابقات عالمية".

ونادرا ما تقام مثل هذه المسابقات في قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل منذ نحو عام 2006.

ومركز "سمايل كتشن" يهتم بتعليم فنون الطهي في قطاع غزة، ويقدم دورات تدريبية متنوعة في مجال طهي الطعام مقابل مبلغ مالي على يد طهاة متخصصين.

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