مصر وبريطانيا تبحثان التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب

القاهرة / الخليج 365
بحثت مصر وبريطانيا، الخميس، التعاون الأمني والعسكري، وسبل مكافحة الإرهاب.
جاء ذلك خلال لقاء بالقاهرة، جمع وزير الدفاع المصري محمد زكي، ووزير القوات المسلحة البريطانية مارك لانكستر، الذي يزور مصر مدة يومين.
وتناول اللقاء، وفق بيان للجيش المصري، مكافحة الإرهاب، والتدريبات المشتركة، وسبل تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.
كما تطرق اللقاء إلى "المستجدات الإقليمية والدولية وآفاق التعاون المشترك في المجالات الدفاعية والأمنية".
بدوره، أعرب وزير الدفاع المصري عن "تطلعه لمزيد من التعاون والتكامل المشترك في المستقبل".
وحسب البيان، أشاد الوزير البريطاني بدور مصر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي السنوات الأخيرة، شهد التعاون العسكري بين البلدين، تطورًا ملحوظًا في مجال التدريب المشترك والتعاون العسكري.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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