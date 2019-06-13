واشنطن لمجلس الأمن: صفقة القرن ستصدر في الوقت المناسب

نيويورك / محمد طارق / الخليج 365

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، "جميع أصحاب المصلحة للمشاركة في ورشة العمل القادمة في البحرين"، لكنها أوضحت أن صفقة القرن ستصدر في الوقت المناسب.

جاءت الدعوة الأمريكية على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير "جوناثان كوهين"، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، برئاسة وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن للشهر الجاري.

وقال السفير الأمريكي، مخاطبا أعضاء المجلس، "يعمل البيت الأبيض على صياغة رؤية للسلام (يقصد صفقة القرن) توفر مستقبلًا أكثر إشراقًا للجميع، وسوف نصدر هذه الرؤية عندما يحين الوقت المناسب، ونأمل أن يقرأ جميع أصحاب المصلحة الخطة بعقل متفتح، وأن يكونوا على استعداد للمشاركة بشكل بناء".

وأردف قائلا "نتطلع إلى مناقشة الأفكار والاستراتيجيات حول كيفية تحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا للشعب الفلسطيني مع أصحاب المصلحة الدوليين في ورشة العمل القادمة في البحرين في وقت لاحق من هذا الشهر".

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ومن المقرر أن تعقد ورشة العمل الاقتصادية التي أشار إليها السفير الأمريكي، بالعاصمة البحرينية المنامة في 25 و26 يونيو/ حزيران الجاري، لبحث الجوانب الاقتصادية لـ"صفقة القرن"، وفق إعلام أمريكي.

و"صفقة القرن"، خطة سلام أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة وحق عودة اللاجئين.

وبجانب الولايات المتحدة والبحرين، أعلنت كل من السعودية والإمارات والأمم المتحدة اعتزامها المشاركة في ورشة المنامة.

بينما انضم كل من العراق ولبنان إلى فلسطين في رفض المشاركة في الفعالية.

في حين أعلن مسؤول بالبيت الأبيض أن كلا من مصر والأردن والمغرب أبلغتهم بمشاركتها في الورشة، وفق ما نقل عنه إعلام أمريكي، في الوقت الذي لم تعلن فيه أي من الدول الثلاث رسمياً عن مشاركتها حتى الخميس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.