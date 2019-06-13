دبلوماسيون: مجلس الأمن سيعقد جلسة حول "تطورات خليج عُمان"

نيويورك / محمد طارق / الخليج 365

قال دبلوماسيون بالأمم المتحدة، إن مجلس الأمن الدولي، سيعقد عصر الخميس، بتوقيت نيويورك، جلسة مشاورات مغلقة بشأن الهجوم الذي استهدف في وقت سابق الخميس، ناقلتي نفط بخليج عُمان.

ولفت الدبلوماسيون، لعدد محدود من الصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، إلى أن انعقاد الجلسة يأتي بناء على طلب تقدمت به البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بنيويورك.

ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي من البعثة الكويتية، التي تتولى رئاسة أعمال مجلس الأمن للشهر الجاري.

وتشهد حاليا قاعة مجلس الأمن جلسة مفتوحة بشأن التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

وفي إفادته خلال الجلسة، تجنب نائب المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفير "جوناثان كوهين"، توجيه الاتهامات لأي طرف بشأن الهجوم على ناقلتي نفط بالقرب من مضيق هرمز، في وقت سابق الخميس.

لكن كوهين، أعرب في إفادته خلال الجلسة، عن قلق بلاده البالغ إزاء الهجوم على ناقلتي النفط، وقال إنه "من غير المقبول أن يقوم أي طرف بالهجوم على سفن تجارية".

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وأشار إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية تقدم المساعدة وتواصل تقييم الوضع".

وصباح الخميس، تحدثت وسائل إعلام إيرانية وعُمانية، عن تعرض ناقلتي نفط لانفجارات في مياه خليج عُمان.

وصعدت عقود النفط الخام بعد إعلان الهجوم، بأكثر من 4 بالمئة بالنسبة إلى خام برنت، قبل أن تتراجع الزيادة إلى 1.9 بالمئة، بحلول الساعة (08:42 ت.غ).

ويأتي الحادث بعد شهر من إعلان الإمارات تعرض 4 سفن شحن تجارية لعمليات تخريبية قبالة ميناء الفجيرة بالإمارات، ثم تأكيد الرياض، تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي، قرب المياه الإقليمية للإمارات.

وحملت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في مايو/ أيار الماضي، إيران المسؤولية عن تلك الهجمات.

كما أفضى تحقيق مشترك للسعودية والإمارات والنرويج، إلى أن "دولة تقف وراء التخريب"، دون ذكر اسمها.

من جهتها، وصفت إيران اتهامها باستهداف السفن بأنه "أخبار كاذبة"، نافية أي علاقة لها بتلك العملية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.