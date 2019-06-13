تخصيص #خطبة_الجمعة للحديث عن خطر #ميليشيا_الحوثي

صحيفة الخليج الالكترونية وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف آل الشيخ بتخصيص خطبة يوم غدٍ (الجمعة) للحديث عن خطر الميليشيات الحوثية الإرهابية. وأوضحت الوزارة، أن الوزير وجه كذلك بتضمين خطبة الجمعة أهمية التلاحم بين أفراد المجتمع والوقوف صفاً واحداً خلف القيادة. كما تضمنت التوجيهات لخطباء الجمعة ضرورة الحديث عن ضلال جماعة الحوثي، وانتهاكاتهم لحرمات الله واستحلالهم للدماء.

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