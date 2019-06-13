بن عوير والخمشي يشيدان بالإنجاز والتطوير لحديقة أبها الجديدة

ابها

أشاد كل من بندر بن عوير ومنيف الخمشي بتطوير حديقة أبها الجديدة والفعاليات التي تنظمها شركة ليالي الخليج لتنظيم الفعاليات والمهرجانات المنظم الرئيسي للفعاليات في حديقة أبها الجديدة وقال بندر بن عوير رأيت تطوير بالكامل وتنظيم وتشغيل راقي ومميز يستحق أن يزورها زوار مدينة أبها جمال المكان والطبيعة على ضفاف بحيرة السد في مدينة أبها وقال بن عوير أعجز انو اصف هذا الموقع لما رأيته من تميز وتنظيم وتطوير والشكر موصول لكل القائمين على هذا الموقع حديقة أبها الجديدة.

فيما وصف منيف الخشمي بالمكان بأنه أروع موقع رأيته عن باقي الحدائق على مستوى المنطقة عسير

وقدم الشكر لشركة ليالي الخليج لتنظيم الفعاليات والمهرجانات المنظم الرئيسي للفعاليات.

وقدم بن عوير والخمشي الكثير من القصائد والألحان والصوت الجميل على مسرح البحيرة بحديقة أبها الجديدة، فيما شهد المسرح اكتمال الحضور من زوار الحديقة إضافة إلى جلوس العائلات في الإطلالة العالية للكافي .

وشهدت الألعاب الترفيهية للأطفال مدينة الألعاب الإلكترونية حضور عالي .

إلى جانب آخر قدمت شركة ليالي الخليج لتنظيم الفعاليات والمهرجانات المنظم الرئيسي للفعاليات مساء يوم أمس الشكر والتقدير والعرفان للجهات الحكومية المشاركة مع الشركة المنظمة للفعاليات والحديقة طوال الفترة الماضية على المسرح في مقدمة تلك الجهات امارة منطقة عسير وأمانة عسير و لكافة الجهات الإعلامية في مقدمة تلك الجهات تلفزيون أبها ووكالة الأنباء بالمنطقة واس وإذاعة الرياض من أبها وصحيفة الوطن وصحيفة عسير الإلكترونية وصحيفة عسير نيوز وصحيفة الرأي وصحيفة الخليج وشبكة بللحمر الإعلامية وصحيفة الطحاحين وصحيفة ازد وصحيفة المواطن وشبكة اخبار خميس مشيط .

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