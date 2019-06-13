شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن أسماء المرشحين للوظائف التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة التعليم، اليوم الخميس، أسماء 10326مرشحاً ومرشحة للوظائف التعليمية. وطالبت الوزارة من المرشحين مطابقة بياناتهم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية اعتباراً من يوم الأحد القادم. التفاصيل والأسماء عبر الرابط (هنا) Advertisements

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