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التحالف بقيادة السعودية يصف الهجوم على ناقلتين في خليج عمان بأنه تصعيد كبير

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - المتحدث باسم التحالف الذي تقوده العقيد تركي المالكي

قال المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية الذي يحارب الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن إن الهجوم على ناقلتين في خليج عمان يوم الخميس ”تصعيد كبير“.

وقال العقيد تركي المالكي للصحفيين في الرياض إنه يعتقد أن بالإمكان ربط هجوم الخميس بهجوم آخر نسب إلى الحوثيين في مضيق باب المندب.

وتعرضت ناقلتان سعوديتان لهجوم في يوليو تموز 2018 في المضيق عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر ألقيت مسؤوليته على الحوثيين.

 

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