قال المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية الذي يحارب الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن إن الهجوم على ناقلتين في خليج عمان يوم الخميس ”تصعيد كبير“.
وقال العقيد تركي المالكي للصحفيين في الرياض إنه يعتقد أن بالإمكان ربط هجوم الخميس بهجوم آخر نسب إلى الحوثيين في مضيق باب المندب.
وتعرضت ناقلتان سعوديتان لهجوم في يوليو تموز 2018 في المضيق عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر ألقيت مسؤوليته على الحوثيين.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف بقيادة السعودية يصف الهجوم على ناقلتين في خليج عمان بأنه تصعيد كبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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