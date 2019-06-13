شكرا لقرائتكم آبي يناقش مع خامنئي التوترات في الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طهران - أ ف ب - | منذ ساعتين في 13 يونيو 2019 - اخر تحديث في 13 يونيو 2019 / 19:09

التقى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الخميس في طهران المرشد الإيراني علي خامنئي في اليوم الثاني من زيارة غير مسبوقة لطهران، دعا خلالها طهران إلى "الاضطلاع بدور بناء" في الشرق الأوسط.



وكُتب في رسالة على حساب خامنئي الرسمي على "تويتر" أرفقت بصورة للرجلين: "خلال اللقاء مع شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني". وكان آبي التقى أمس الأربعاء الرئيس الإيراني حسن روحاني، ليكون بذلك أول رئيس وزراء ياباني يزور إيران منذ العام 1979.

وقال خامنئي لآبي في طهران أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "لا يستحق تبادل الرسائل معه". وأضاف: "لا أرى أن ترامب شخص يستحق تبادل الرسائل معه وليس لدي أي جواب له ولن يكون في المستقبل"، بحسب ما نقلت "وكالة الانباء الايرانية الرسمية" (إرنا). وتعليقاً على إعلان ترامب أن إدارته لا تسعى إلى تغيير النظام في طهران، قال خامنئي: "هذه كذبة لأنه إن كان بإمكانه فعل ذلك لفعل، لكنه لا يستطيع".

وتأتي زيارة آبي على خلفية توتر كبير بين إيران والولايات المتحدة ما يثير مخاوف من تفجر الوضع في الخليج وقلق على مستقبل الاتفاق النووي الإيراني المبرم في فيينا عام 2015 بعد انسحاب واشنطن الاحادي منه في أيار (مايو) 2018.

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وقال آبي اثر استقباله من الرئيس الايراني: "لا أحد يرغب في حرب. وتأمل اليابان في القيام بدور طلائعي في خفض التوتر". وأضاف: "يجب بأي ثمن تفادي سماع دوي الاسلحة، فالسلم والاستقرار في الشرق الاوسط لازمان ليس فقط لازدهار هذه المنطقة بل أيضاً العالم بأسره".

وكانت طوكيو، التي تستورد 5 في المئة من نفطها من ايران، اضطرت أخيراً للتخلي عن هذه المشتريات اتساقاً مع العقوبات الاميركية على طهران. ومع ارتهان اقتصاد اليابان لنفط الخليج، تولي طوكيو تاريخياً أهمية كبيرة لاستقرار امداداتها.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية اليابانية تاكيشي اوسوغا رداً على سؤال حول مبيعات النفط الايراني الى اليابان: "شراء النفط من ايران قرار عائد للشركات الخاصة. أنا لا استطيع توقع قرار هذه الشركات".

وكانت الادارة الاميركية ومنذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع ايران، كثفت عقوباتها الاقتصادية على ايران وأرسلت أخيراً حاملة طائرات وسفينة حربية وبطارية صواريخ باتريوت وقاذفات بي-52 الى منطقة الخليج للتصدي لـ"تهديد ايراني" مفترض.