شكرا لقرائتكم ألمانيا: الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان يبعث على القلق الشديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - برلين - "الحياة" | منذ ساعتين في 13 يونيو 2019 - اخر تحديث في 13 يونيو 2019 / 19:09

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن التقارير التي افادت عن تعرض ناقلتي نفط لهجوم في خليج عمان تبعث على القلق الشديد وقد تؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة.



وقال ماس في مؤتمر صحافي مع نظيره الألباني: "أي تصعيد في الموقف أمر خطير وهذه أحداث يمكن أن تؤدي إلى تصعيد، نحن في حاجة إلى وقف التصعيد وعلى كل الأطراف المساهمة في ذلك".