شكرا لقرائتكم تونس والجزائر ومصر تدين "استمرار تدفق الأسلحة والإرهابيين" إلى ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 3 ساعات في 13 يونيو 2019 - اخر تحديث في 13 يونيو 2019 / 18:51

تونس - أ ف ب - دانت تونس والجزائر ومصر استمرار تدفق الأسلحة و"المقاتلين الارهابيين الأجانب" إلى ليبيا، حيث وصلت العملية السياسية إلى مأزق منذ مطلع نيسان (أبريل) الماضي.



واجتمع وزراء خارجية هذه الدول الثلاث مجدداً في تونس للبحث في تطورات الوضع في ليبيا. ودانوا في اعلان مشترك "استمرار تدفق السلاح إلى ليبيا من أطراف إقليمية وغيرها في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن، ما يشكل عامل تأجيج للصراع وتعميق معاناة الشعب الليبي".

وأعرب الوزراء عن " قلقهم البالغ من تدفق المقاتلين الارهابيين الأجانب الى ليبيا". ومنذ شن قوات المشير خليفة حفتر الهجوم مطلع نيسان على طرابلس سجل تدفق أسلحة للقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج التي تعترف بها الأسرة الدولية على رغم الحظر على الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة.

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ووفقاً لحصيلة أخيرة لمنظمة الصحة العالمية حتى 9 حزيران (يونيو) الجاري، قُتل 653 شخصاً منذ بدء الهجوم على طرابلس بينهم 41 مدنياً وأصيب 3547 بجروح بينهم 126 مدنياً. ووفقا لأرقام الأمم المتحدة أدت المعارك إلى تهجير 91 ألف شخص.

وحاول مبعوث الامم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة من خلال لقاءات في طرابلس مع مسؤولين في حكومة الوفاق الوطني، إحياء عملية السلام المتعثرة منذ بداية المعارك. وأجرى سلامة مباحثات في لقاءين منفصلين مع السراج ثم مع نائبه أحمد معيتيق. وقالت بعثة الأمم المتحدة إن المباحثات تناولت "سبل استئناف الحوار السياسي" دون مزيد من التفاصيل.

ويرفض الجانبان حتى الآن التفاوض بشأن وقف لاطلاق النار. وتطالب حكومة الوفاق بانسحاب قوات حفتر إلى مواقعها السابقة في جنوب وشرق البلاد في حين يؤكد حفتر أنه يقاتل "إرهابيين" ويرفض التراجع لأن ذلك يعني هزيمة له ولحلفائه.