شكرا لقرائتكم اصابة ثلاثة جنود اتراك بنيران قوات النظام السوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - انقرة - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 13 يونيو 2019 - اخر تحديث في 13 يونيو 2019 / 17:39

أصيب ثلاثة جنود أتراك بنيران أطلقتها "عمداً" عناصر تابعة للنظام السوري على نقاط مراقبة تركية في شمال شرق سورية كما قالت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس.



وجاء في بيان للوزارة أن العسكريين الثلاثة أصيبوا بجروح "طفيفة" عندما سقطت "35 قذيفة هاون" أطلقت من منطقة يسيطر عليها النظام السوري على موقع توجد فيه إحدى نقاط المراقبة التركية الـ 12 المنتشرة في محافظة إدلب. والوزارة التي وصفت القصف بـ "المتعمد" أعلنت أنها أبلغت روسيا حليفة دمشق، بالأمر.

ومطلع أيار (مايو) أصيب جنديان في هجوم مماثل.

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وإدلب التي تتعرض منذ أسابيع لقصف سوري - وروسي عنيف، تسيطر عليها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل إسلامية أخرى.

وأدى التصعيد الأخير في منطقة يعيش فيها ثلاثة ملايين شخص إلى مقتل 360 مدنيا منذ نهاية نيسان

(أبريل) وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأنشأ الجيش التركي في وقت سابق، 12 نقطة مراقبة ضمن اتفاق "خفض التوتر" في إدلب ومحيطها. ومنذ الثامن من آذار (مارس) تسير القوات التركية دوريات عسكرية بين نقاطها وفق اتفاق "سوتشي"، الذي توصلت إليه تركيا مع روسيا في 17 أيلول (سبتمبر) حول إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب.