جنبلاط: التعرض لسيادة المملكة وأمنها أمر مدان بكل المعايير

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محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 4 ساعات في 13 يونيو 2019 - اخر تحديث في 13 يونيو 2019 / 15:50

استنكر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الهجوم الإرهابي من الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران الذي استهدف مطار أبها الدولي.



وقال جنبلاط: "إن التعرض لسيادة المملكة وأمنها أمر مرفوض ومدان بكل المعايير"، مؤكداً أن استقرار المملكة هو أمر حيوي للمنطقة العربية بأكملها التي تحتاج في هذه الظروف إلى المزيد من الأمن معبراً عن تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

وقال جنبلاط: "إن التعرض لسيادة المملكة وأمنها أمر مرفوض ومدان بكل المعايير"، مؤكداً أن استقرار المملكة هو أمر حيوي للمنطقة العربية بأكملها التي تحتاج في هذه الظروف إلى المزيد من الأمن معبراً عن تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

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