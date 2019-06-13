بريطانيا تعرب عن قلقها بعد أنباء عن استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان

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محمد عثمان - الرياض - لندن - "الحياة" | منذ 5 ساعات في 13 يونيو 2019 - اخر تحديث في 13 يونيو 2019 / 16:25

أعربت الحكومة البريطانية عن قلقها العميق إزاء التفجيرات التي إستهدفت ناقلتي نفط في خليج عمان اليوم (الخميس).



وقال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية في بيان بهذا الصدد: "نحاول معرفة حقيقة ما حدث في خليج عمان في أسرع وقت ممكن". وقال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية في بيان بهذا الصدد: "نحاول معرفة حقيقة ما حدث في خليج عمان في أسرع وقت ممكن". وأعلنت المنظمة البحرية البريطانية للعمليات التجارية، عن إنها شرعت في التحقيق عن ملابسات الحادثتين بعد تسلم نداءات استغاثة من الناقلتين.



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