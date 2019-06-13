شكرا لقرائتكم وزيرة الطاقة نقلت عنه تشجيع واشنطن الاستثمار في النفط اللبناني ساترفيلد التقى بري والحريري وقائد الجيش لإنجاز الترتيبات اللوجستية لمفاوضات الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 12 ساعة في 13 يونيو 2019 - اخر تحديث في 13 يونيو 2019 / 02:15

استأنف مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط السفير دايفيد ساترفيلد أمس لقاءاته لإنجاز الترتيبات اللوجستية لبدء المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية حول الحدود البرية والبحرية فالتقى ظهر أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهر اليوم في ترافقه السفيرة الاميركية في لبنان اليزابيت ريتشارد .



وأفاد المكتب الإعلامي لبري أنه "جرى استكمال البحث في موضوع الحدود البحرية والبرية، حيث وصلت الامور الى دقائقها ودقتها في الحفاظ على كامل الحقوق اللبنانية".

ثم اجتمع ساترفيلد وريتشارد إلى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد في السراي الحكومي في حضور الوزير السابق غطاس خوري، وتم خلال الاجتماع عرض مسار المهمة التي يقوم بها واستكملت المناقشات الى مائدة غداء.

وكان ساترفيلد اجتمع إلى قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. وحضرت السفيرة ريتشارد الاجتماع.

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كما التقى ساترفيلد صباحا وزيرة الطاقة ندى بستاني التي قالت في تغريدة على تويتر لاحقا: "اجتماع إيجابي مع مساعد وزير الخارجية الأميركية وأبلغني أن الإدارة الأميركية تشجع الشركات على الاستثمار في قطاع النفط في لبنان".

والتقى ساترفيلد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وبموازاة لقاءات المسؤول الأميركي واصل وفد Task force for lebanon برئاسة إدوارد غبريال، والذي يضم شخصيات أميركية من أصل لبناني ويقوم بالتحرك في واشنطن من أجل مساعدة لبنان جولته على سائر المسؤولين فاجتمع أمس إلى الرئيس الحريري.

وأوضح السفير غبريال الذي أن "المنظمة تسعى بكل جهدها لتحسين العلاقة بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية"، مشيرا إلى أن "الوفد يزور لبنان هذا الأسبوع لتحقيق هذا الهدف، بالإضافة إلى البحث في ملف المساعدات العسكرية وغيرها من المواضيع التي تعني البلاد، ولا سيما مسألة اللاجئين السوريين والوضع الاقتصادي. وفي هذا الإطار، عقدنا اجتماعا جيدا جدا مع الرئيس الحريري، خرجنا منه بشعور إيجابي للغاية بشأن لبنان ومستقبله".

كما اجتمع الوفد إلى قائد الجيش أيضا للغاية نفسها.