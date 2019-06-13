شكرا لقرائتكم الأمم المتحدة: الهجوم على مطار أبها تهديد للأمن الإقليمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الأمم المتحدة - "الحياة" | منذ 12 ساعة في 13 يونيو 2019 - اخر تحديث في 13 يونيو 2019 / 08:46

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي بمقذوف حوثي معادٍ, واصفة الهجوم بأنه يشكل تهديدًا خطيرًا على الأمن الإقليمي ويقوض العملية السياسية في اليمن بقيادة الأمم المتحدة.



وأفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في المؤتمر الصحافي اليومي، بأن المنظمة الدولية تؤكد على بيان مجلس الأمن الأخير الذي دعا جميع الأطراف إلى ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي.