شكرا لقرائتكم جونسون يطلق حملته لخلافة ماي... محذراً البريطانيين من كوربن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - أ ف ب - | منذ 14 ساعة في 13 يونيو 2019 - اخر تحديث في 12 يونيو 2019 / 20:07

أطلق وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون حملته لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، متعهداً إخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت) من دون اتفاق في "إجراء أخير".



ويُعتبر جونسون المرشح الأوفر حظاً بين 10 مرشحين لخلافة ماي التي استقالت من زعامة حزب المحافظين الحاكم، بعد فشلها في استكمال "بريكزيت".

ولدى إطلاقه حملته، في حضور أعضاء بارزين في الحزب، شدد جونسون على ضرورة تنفيذ "بريكزيت" في 31 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، المهلة المُتفق عليها مع بروكسيل.

واستدرك أن على بريطانيا أن تستعد لتطبيق "بريكزيت" من دون اتفاق، مؤكداً أن "ذلك هو الخيار الأخير وليس أمراً يريده أحد منا".

ونبّه الى أن "التأخير" في استكمال "الطلاق" مع بروكسيل "يعني الهزيمة، وكوربن"، في اشارة الى زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن. وأضاف: "آن الأوان لوضع حدّ لهذه الضبابية والشكوك والانقسامات، من خلال اتخاذ قرارات واضحة. لذلك أعتقد بأنني الشخص المناسب لقيادة البلاد".

وركّز جونسون على خبرته التي استمرت 8 سنوات رئيساً لبلدية لندن، لإثبات قدرته على تولّي رئاسة الوزراء، مشدداً على أنه سيكون محاطاً بفريق يساعده على الحكم.

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وتجنّب الردّ على سؤال وجّهه طالب حول تعاطيه المخدرات، وقلّل من شأن انتقادات حول تعليقات سابقة أثارت استياء نساء أو أقليات إتنية أو مثليين، معتبراً أن الناخبين يريدون ساسة صريحين.

وسُئل عن قوله إن المحجبات يشبهن "صناديق بريد"، فأجاب أن الناخبين ينفرون من الساسة الذين يستخدمون "أساليب بيروقراطية". واستدرك: "آسف للإهانة التي سبّبتها، لكنني سأبقى مباشراً قدر الإمكان في كلامي".

ويبدو أن مجلس العموم (البرلمان) لن يسهّل مهمة جونسون، في حال انتخابه، إذ أن أحزاباً معارضة مدعومة من أعضاء في حزب المحافظين، قدّمت مذكرة أمام البرلمان، محاولة عرقلة "طلاق" بدون اتفاق.

واعتبر الوزير السابق أن حكومة جديدة في لندن قد تساهم في تسوية ملف "بريكزيت"، ولم يهدد مجدداً بالامتناع عن دفع فاتورة "الطلاق" التي وعدت ماي بتسديدها، إن لم يوافق الاتحاد الأوروبي على شروط أفضل لخروج المملكة المتحدة.

لكن المفوّضية الأوروبية ذكّرت بريطانيا بوجوب "احترام التزاماتها المالية، بصفتها دولة عضواً" في الاتحاد، ولو في حال خروجها من دون اتفاق، مشيرة الى ان ذلك هو أحد "الشروط المسبقة" لفتح مفاوضات حول اتفاق تجاري في المستقبل بين الطرفين.

ويبدأ غداً الخميس التصويت الذي يجري ببطاقة سرية لنواب حزب المحافظين، لاختيار المرشحين لقيادة الحزب. ويتمّ استبعاد المرشّح الذي ينال أقلّ عدد من الأصوات، ويستمر الاستبعاد حتى خفض العدد إلى اثنين، بحلول 20 الشهر الجاري. عندها يصوّت حوالى 160 ألفاً من أعضاء الحزب لاختيار أحدهما.

واعتبر ناطق باسم حزب العمال أن "نقاشات المحافظين حول بريكزيت باتت مزعجة ومتهوّرة"، وزاد: "لا يمكننا التفرّج، فيما يحاول رئيس الوزراء المقبل تمرير بريكزيت من دون اتفاق، من دون موافقة الشعب البريطاني".