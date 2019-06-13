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الخرطوم — سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي للنيابة العامة، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "أعلنت النيابة العامة اليوم اكتمال كافه التحريات في الدعوي الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس المعزول عمر حسن أحمد البشير بنيابة مكافحة الفساد".
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
وبدأ النائب العام السوداني، الوليد سيد أحمد محمود، التحقيق مع البشير في أبريل/ نيسان الماضي بشأن مزاعم غسل أموال وحيازة مبالغ مالية كبيرة من العملة الصعبة دون سند قانوني، حيث عثر في منزله على حقائب تحوي مبالغ مالية كبيرة.
ولاحقا أجرت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية استجوبا بحق البشير للاشتباه بتورطه في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعزل الجيش السوداني البشير، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه الذي استمر 30 عاما، وأعلن المجلس العسكري الانتقالي الذي يدير السلطة في البلاد حاليا أن الرئيس المعزول يقبع مع آخرين من قادة نظامه في سجن كوبر.
كانت هذه تفاصيل خبر أول قرار اتهام رسمي للبشير منذ احتجازه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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