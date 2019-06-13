محلل تركي: النقطة المعقدة لدى تركيا إخراج الجماعات الإرهابية من إدلب

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وأوضح طه عودة أوغلو في مداخلة لراديو "سبوتنيك" أن: "تركيا عندما وقعت الاتفاق مع روسيا كانت تجنب المنطقة وخاصة محافظة إدلب كارثة إنسانية وموجة نزوح إلى الأراضي التركية التي أصبحت لا يمكنها استيعاب أعداد إضافية من النازحين السوريين".
© Sputnik . Irina Kalashnikova
وبيّن أن "هناك قسمين في إدلب أحدهما وافق على اتفاق سوتشي والآخر رفضه"، مشيرا إلى أن "تركيا أجرت اتصالات ولقاءات هناك وحاولت قدر المستطاع اختراق هذه الهيئة ولكنها لم تستطع، والمحاولات مستمرة لإخراج تلك المنظمات من إدلب للحفاظ على اتفاق سوتشي وإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة".
في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن قوات الجيش السوري شنت هجوما على نقطة مراقبة تركية في إدلب السورية، وكشفت وزارة الدفاع التركية أن الهجوم تم باستخدام 35 قذيفة مورتر، ما جعلها تصفه بالهجوم المتعمد.
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