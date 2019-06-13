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© REUTERS / RONEN ZVULUN
وذكرت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن محاولات تهريب أدوات ومعدات عسكرية إلى غزة منيت بالفشل، وبأن محاولات تفتيش 220 طرد بريدي، أمس الأربعاء، تم إفشالها من قبل قوات المعابر، والتي حالت دون دخولها القطاع.
وأشارت القناة إلى أن إدارة معبر إيريز الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة أحبط عملية تهريب 220 طرد مقبلة من إسرائيل إلى قطاع غزة، وهي عبر شركة بريد إسرائيل.
كانت هذه تفاصيل خبر تضم معدات عسكرية... إسرائيل تمنع دخول طرود بريدية لغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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