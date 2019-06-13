الاتحاد الأوروبي يدعو إلى ضبط النفس بعد حادثة خليج عُمان

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بروكسل: دعت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني الخميس الى ابداء "اقصى درجات ضبط النفس" وتفادي "الاستفزازات" في المنطقة بعد حوادث قبالة ايران، حيث تعرضت ناقلتا نفط لهجوم لم تتضح ظروفه بعد.

وقالت المتحدثة باسمها: "لا تحتاج المنطقة الى أسباب جديدة مزعزعة للاستقرار ومسببة للتوتر، وبالتالي تجدد الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي دعوتها لاقصى درجات ضبط النفس وتفادي أي استفزاز".

وأضافت: "نقوم بجمع معلومات عن هذا الحادث".

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وتم الخميس اجلاء طواقم ناقلتي النفط بعد اندلاع النيران فيها، إثر تعرضها لهجوم بحسب المالك الياباني لإحدى الناقلتين.

وهذا الحادث هو الثاني خلال شهر في هذا الممر البحري الاستراتيجي. ويأتي في وقت ازداد التوتر فيه بين طهران وواشنطن، التي تتهم ايران بانها وراء الحادث الاول في مايو.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن تزامن "الهجومين"، اللذين استهدفا ناقلتي نفط صباح الخميس في بحر عمان وزيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لطهران أمر "مثير للشبهات".