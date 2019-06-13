دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي أغلى عقد زواج في تاريخ العراق.. لن تتخيلوا الرقم!

ذكرت تقارير إخبارية أن دولة العراق سجل مؤخرًا أغلى عقد زواج في تاريخها، والذي بلغت قيمته 8 مليارات دينار عراقي، أي ما يعادل 8 مليون دولار أمريكي.

ووفقًا لهذه التقارير، فقد أظهرت محكمة الأحوال الشخصية في الكرخ بالعاصمة العراقية بغداد وثيقة صادرة منها تكشف عن هذا العقد، الذي تم على مهر بلغ 3 مليارات دينار للمقدم، و5 مليارات دينار أخرى للمؤخر.

أما فيما يتعلق بالعروسين اللذين وقعا على هذه الوثيقة، فقد قالت التقارير أن العريس من مواليد 1984، بينما العروس من مواليد 1986.

وأشارت التقارير إلى أن العقد كشف كذلك أن العروس مطلقة ولديها طفلين، وأن العريس كتب تعهدًا على نفسه بتربية ورعاية الطفلين.



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وأضافت التقارير أن آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تباينت حول قيمة المر، فالبعض منهم اعتبره رقمًا مبالغًا فيه، بينما تساءل البعض الآخر عن السبب الذي جعل العريس يدفع هذا المبلغ المالي الضخم إلى عروسه.

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