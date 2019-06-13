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أغلى عقد زواج في تاريخ العراق.. لن تتخيلوا الرقم!

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أغلى عقد زواج في تاريخ العراق.. لن تتخيلوا الرقم! دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي أغلى عقد زواج في تاريخ العراق.. لن تتخيلوا الرقم!

ذكرت تقارير إخبارية أن دولة العراق سجل مؤخرًا أغلى عقد زواج في تاريخها، والذي بلغت قيمته 8 مليارات دينار عراقي، أي ما يعادل 8 مليون دولار أمريكي.   

ووفقًا لهذه التقارير، فقد أظهرت محكمة الأحوال الشخصية في الكرخ بالعاصمة العراقية بغداد وثيقة صادرة منها تكشف عن هذا العقد، الذي تم على مهر بلغ 3 مليارات دينار للمقدم، و5 مليارات دينار أخرى للمؤخر.

أما فيما يتعلق بالعروسين اللذين وقعا على هذه الوثيقة، فقد قالت التقارير أن العريس من مواليد 1984، بينما العروس من مواليد 1986.

وأشارت التقارير إلى أن العقد كشف كذلك أن العروس مطلقة ولديها طفلين، وأن العريس كتب تعهدًا على نفسه بتربية ورعاية الطفلين.

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وأضافت التقارير أن آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تباينت حول قيمة المر، فالبعض منهم اعتبره رقمًا مبالغًا فيه، بينما تساءل البعض الآخر عن السبب الذي جعل العريس يدفع هذا المبلغ المالي الضخم إلى عروسه.

صور نادرة من زياة الأميرة ديانا للخليج 

من Microsoft 

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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