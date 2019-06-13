شكرا لقرائتكم خبر عن أميصوم: اعتقال عنصر بارز من حركة الشباب الصومالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميصوم) أنها تستجوب حاليا أحد العناصر البارزة بحركة الشباب الصومالية المتطرفة الذي اعتقل جنوب البلاد وبحوزته 6 عبوات جاهزة للتفجير.
ونقلت إذاعة "شابيلي" الصومالية، اليوم الخميس عن البعثة قولها - أن المتهم كان يستهدف تنفيذ هجمات على طرق الإمداد الرئيسية، لإلحاق أضرار بالمدنيين والعسكريين وتدمير مركبات.
ولم تكشف بعثة الاتحاد الأفريقي عن اسم المتطرف الذي اعتقل في بيليدامين في إقليم شابيلي السفلي.
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