شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: اعتداءات مليشيات الحوثى على مطار أبها غير مقبولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت الحكومة البريطانية الاعتداء الإرهابى الذى تعرض له مطار أبها الدولى بصاروخ أطلقته مليشيات الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران وأدى إلى إصابة 26 شخصًا من ضمنهم أطفال ونساء من جنسيات مختلفة.
وأعرب وزير شؤون الشرق الأوسط البريطانى أندرو موريسون، فى بيان رسمى اليوم الخميس، عن قلق بلاده البالغ إزاء التصرفات الحوثية العدوانية التى استهدفت المدنيين.
وشدد أندرو، حسبما ذكرت "واس" على أن هذه الاعتداءات غير مقبولة نهائيًا، مؤكداً ضرورة ممارسة الأطراف لضبط النفس والتزامهم بعملية السلام فى اليمن بقيادة الأمم المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا: اعتداءات مليشيات الحوثى على مطار أبها غير مقبولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.