شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استهداف جديد لناقلات النفط.. تعرف على أهمية خليج عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد خليج عمان واحد من أهم المعالم العالمية، حيث سلط حادث استهداف جديد لناقلات نفط، فى خليج عمان على مقربة من مضيق هرمز، الضوء على الأهمية الاستراتيجية الحساسة لتلك المنطقة، التى تعد نقطة ربط بين دول الخليج والعالم.

وتكمن الأهمية، فى أن تلك المنطقة تعد ممرا لخمس الاستهلاك العالمى من النفط، الذى يقدر بنحو 100 مليون برميل يوميا.

يمر نحو الصين واليابان، وكوريا الجنوبية والهند وسنغافورة ودول أخرى، عبر تلك المنطقة من خلال مضيق هرمز، 88 % من الإنتاج النفطي للسعودية، 98 % من إنتاج العراق، 99 % للإمارات، وكل نفط إيران والكويت وقطر، حسبما ذكرت روسيا اليوم.





ويتمثل خليج عمان فى بحر يربط بحر العرب بمضيق هرمز والخليج العربى، ويحاذى كل من باكستان وإيران من الجانب الشمالى، بينما يحاذى الإمارات من الغرب وسلطنة عمان من الجنوب، ويبدأ خليج عمان من رأس الحد فى سلطنة عمان، وينتهي فى مضيق هرمز.

كما أن خليج عمان مسطح مائى يقع جنوب شرقى شبه الجزيرة العربية، بين دائرتى العرض 22,30° و27° شمالا وبين خطى الطول 56° و60° شرقا. وهو يمثل الذراع الشمالية لبحر العرب.

ويبلغ طول الخليج حوالى 480 كيلومترا، وعرضه حوالى 320 كيلومترا. ويبلغ عمق مياهه حوالى 3350 مترا، كما يقع عند رأس خليج عمان مضيق هرمز الإستراتيجى، وهو مضيق ضيق حيث يبلغ عرضه حوالي 55 كيلومترا.

وهو يعتبر بوابة الخليج العربي إلى العالم الخارجي عبر خليج عمان، ومن ثم فهو أكثر الممرات المائية الدولية أهمية لأن معظم تجارة دول الخليج النفطية تمر عبر المضيق إلى العالم الخارجي.

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ومن ثم أصبح تأمين حرية الملاحة عبر هذا المضيق يحظى باهتمام الدول الخليجية المصدرة للنفط من ناحية والدول الكبرى المستوردة للنفط الخليجي من ناحية أخرى.

وفى العصور القديمة لعب خليج عمان دورا مهما فى التجارة الدولية عندما كانت معظم هذه التجارة بين الشرق والغرب تمر عبر خليج عمان ومنه إلى الخليج العربى، وعن طريق القوافل إلى موانىء الشام على البحر المتوسط ومنها إلى أوروبا.

وتطل على خليج عمان في الوقت الحاضر مجموعة من الموانىء والمدن الساحلية، منها على الساحل العماني مسقط عاصمة سلطنة عمان ومدينة مطرح حيث يوجد بها ميناء قابوس، وهو الميناء الرئيسى للسلطنة.

هذا إلى جانب مدينة صحار والخابورة والسيب وصور. وعلى ساحل دولة الإمارات العربية المتحدة ميناء الفجيرة، وعلى الساحل الإيراني بندر بهشتي وبند جاسك.

وخليج عمان يمثل المصدر الرئيسي للثروة السمكية لكل من إيران وسلطنة عمان، حيث سمك القرش والقد "البكلاه" والسردين.