شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية العراقية تدين الهجوم الذى استهدف مطار "أبها" وناقلتى النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، الهجوم الذي استهدف مطار "أبها" وناقلتي النفط ، مؤكدة وقوف العراق ضد أي اعتداء.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته السومرية نيوز "العراقية" - "إن العراق يدين الهجوم الذي استهدف مطار أبها المدني في المملكة العربية السعودية الشقيقة وكذلك ما تعرضت له الناقلتان اللتان أبحرت إحداهما من المملكة العربية السعودية والأخرى من الإمارات العربية المتحدة". وكانت وسائل إعلام عربية قد أفادت، في وقت سابق اليوم، بتعرض ناقلتي نفط لهجوم من قبل جهة مجهولة في خليج عمان ، فيما أعلنت السعودية أمس الأربعاء قيام الجماعات "الحوثية" باستهداف مطار أبها بمقذوفات حربية.

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