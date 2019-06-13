الجهيناوي: الحكومة التونسية ليس لها توجه نحو التطبيع مع إسرائيل

تونس / عادل الثابتي / الخليج 365
قال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، الخميس، إن حكومة بلاده ليس لها أي توجّه ولا أي سياسة للتطبيع مع إسرائيل.
جاء ذلك في معرض رده على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر صحفي عقده بقصر قرطاج، بمناسبة انتخاب تونس عضوا غير دائم بمجلس الأمن لمدة سنتين.
وأوضح الجهيناوي أن "عدم التطبيع يأتي لسبب بسيط هو أن التطبيع يأتي مع السلام، وهو غير موجود في الشرق الأوسط مع الأسف والعملية السياسية والقضية الفلسطينية لا تعرف تقدما".
وردا على ما تردد عن زيارة وفد إسرائيلي إلى تونس مؤخرا، وتداول تقرير مصور نشرته "قناة 12" العبرية، من داخل المنزل الذي اغتيل فيه القيادي الفلسطيني خليل الوزير، شكك الجهيناوي في عمل أي تلفزيون أو صحفي إسرائيلي في بلاده.
وأردف قائلًا: "القنوات الإسرائيلية قد تكون ناشطة مع قنوات دولية أخرى".
وتداول ناشطون تونسيون وفلسطينيون تقريرا بعنوان "العودة إلى تونس" بثته "قناة 12"، حول جولات أجراها وفد إسرائيلي على هامش زيارة معبد الغريبة بجزيرة جربة جنوب البلاد مايو/ أيار الماضي.
وأظهر التقرير زيارة أجراها الوفد الإسرائيلي إلى المنزل الذي اغتيل فيه القيادي الفلسطيني "أبو جهاد" على يد قوة إسرائيلية خاصة، في الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية في 16 أبريل/ نيسان 1988.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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