وزير الخارجية التونسي: لم نتلق دعوة لحضور مؤتمر المنامة

وأعلن الجهيناوي في مؤتمر صحفي اليوم بقصر قرطاج أن موضوع المشاركة من عدمه غير مطروح ولم نتلق دعوة، كما نقلت وكالة "الأناضول".

وتابع "إذا كان الهدف مساعدة الشعب الفلسطيني للخروج من الأزمة الاقتصادية لديه فتونس ترحب بذلك أما إذا كان الهدف شيئا آخر له طابع سياسي فالموضوع غير مطروح على تونس".

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وبجانب الولايات المتحدة والبحرين، أعلنت كل من السعودية والإمارات والأمم المتحدة اعتزامها المشاركة في ورشة المنامة.

بينما انضم كل من العراق ولبنان إلى فلسطين في رفض المشاركة في الفعالية.

في حين أعلن مسؤول بالبيت الأبيض أن كل من مصر والأردن والمغرب أبلغتهم بمشاركتها في الورشة، وفق ما نقل عنه إعلام أمريكي، في الوقت الذي لم تعلن فيه أي من الدول الثلاث رسميا عن مشاركتها حتى اليوم الخميس.