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برقية إلى الملك سلمان وولي عهده بعد وفاة الأمير الشاب

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© AFP 2019 / STR

وحسب وكالة الأنباء البحرينية، فقد "بعث صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، برقية تعزية ومواساة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية ، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له الأمير محمد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته".

كما بعث ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، برقية تعزية ومواساة إلى الملك سلمان، عبر فيها عن أحر تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له الأمير محمد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته. وبعث أيضا، برقية تعزية ومواساة مماثلة إلى ولي العهد السعودي الأمير ، أعرب فيها عن خالص تعازيه ومواساته بوفاة الفقيد الراحل.

وأعلن الديوان الملكي السعودي، مساء أمس الأربعاء 12 يونيو/حزيران، عن حالة وفاة الأمير، محمد بن متعب بن عبدالله. وقال إن جنازة الأمير المتوفي ستخرج بعد صلاة عصر الخميس من جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

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