موقع استخباراتي يزعم أن حادث ناقلتي النفط "إيراني" ضمن سلسلة هجمات مقبلة

وذكر الموقع الاستخباراتي العبري "ديبكا"، مساء اليوم، الخميس، أن الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان، صباح اليوم، هو بداية لموجة ثانية من سلسلة هجمات جديدة من قبل قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، بزعامة الجنرال قاسم سليماني.

سلسلة هجمات

© AFP 2019 / Alexander NEMENOV

وأكد الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي أن طهران قررت القيام بسلسلة هجمات على أهداف أمريكية وإسرائيلية وسعودية، ردا على فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على إيران، وبأن الهجوم على ناقلتي النفط اليوم في بحر عمان هو بداية لموجة ثانية من هذه السلسلة، بعدما قامت إيران بمهاجمة ناقلتي نفط في الخليج العربي، في 14 مايو الماضي.

وأوضح الموقع الاستخباراتي، المحسوب على جهاز الموساد الإسرائيلي، أنه في الوقت الذي قررت إيران، بقيادة الجنرال قاسم سليماني، ومن قبله المرشد الإيراني الأعلى، آية الله علي خامنئي، فإن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يبدو أنه "نمر من ورق".

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية والعربية ذكرت، في وقت سابق اليوم الخميس، بوقوع انفجارات في خليج عمان، وأن ناقلتي نفط قد تعرضتا لهجوم.

وأعلن الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية أنه تدخل لتقديم العون لناقلتي نفط تعرضتا لهجوم ببحر عمان، فيما أفاد الإعلام الإيراني، بأن 44 شخصا تم إجلاؤهم من ناقلتي النفط، وذلك بعد أنباء تحدثت عن استهدافهما.

Advertisements

مياه اقتصادية

وأوضح التلفزيون الإيراني، أن السفينة الأولى تعرضت لحادث، وكانت ترفع علم جزر مارشال، وقد تحركت من ميناء الروس في قطر باتجاه تايوان، وكان على هذه السفينة 23 شخصا، مؤكدا أن هؤلاء رموا بأنفسهم في الماء، وبفضل تنسيق مركز البحث والمساعدة البحرية في هرمزغان تم انتشالهم ونقلهم بواسطة سفينة عابرة وتم تسليمهم إلى سفن الإنقاذ الإيرانية.

© AP Photo / ISNA

وأضاف التقرير، أنه بعد ساعة من تعرض السفينة الأولى للحادث، تعرضت ناقلة نفط أخرى لحريق، وأن هذه السفينة كانت ترفع علم بنما، وكانت متجهة من أحد الموانئ السعودية إلى سنغافورة.

وكانت وكالة أنباء كيودو اليابانية قد نقلت عن وزير التجارة الياباني، هيروشيغي سيكو، أن واحدة على الأقل من ناقلتي النفط تعود لشركة كوكوكا سانغيو، ومقرها طوكيو".

ويأتي الحادث بعد شهر من تعرض 4 سفن تجارية لأعمال تخريبية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات قبالة الفجيرة، وحملت أعلام السعودية والإمارات والنرويج، وهو الحادث الذي أشارت واشنطن بأصابع الاتهام فيه إلى إيران.