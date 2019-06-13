هيئة ناقلات النفط: إمدادات النفط للغرب قد تتعرض للتهديد

وبحسب موقع "العربية نت" قالت هيئة ناقلات النفط إن المخاوف بشأن سلامة أطقم السفن تتنامى بعد تعرض ناقلتين اليوم إلى هجمات في بحر عمان

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وأشارت الهيئة إلى أن إمدادات النفط للغرب قد تتعرض للتهديد إذا استمرت المخاطر.

وبحسب الموقع السعودي قال وسطاء شحن إن شركتين تملكان ناقلات نفط علقتا الحجوزات الجديدة إلى منطقة الخليج.

​​وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الخميس، إن البحرية الإيرانية قامت بإنقاذ 44 بحارا من ناقلتي نفط أجنبيتين تعرضتا لحادث في بحر عمان صباح اليوم وذلك بالتنسيق مع مركز البحث والإنقاذ في هرمزكان وتم نقلهم بواسطة البحرية الإيرانية العائمة إلى ميناء جاسك.

وكانت وكالة "رويترز" نقلت، صباح اليوم الخميس، عن أربعة مصادر في الشحن البحري والتجارة أنه تم إخلاء ناقلتي نفط في خليج عمان والطاقم آمن.

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وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية سُمع في مياه بحر عُمان، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تتحدث عن استهداف ناقلتي نفط.

وأضاف المصدر لـ"رويترز" إلى أن النيران لا تزال مشتعلة في ناقلتي النفط بعد هجوم خليج عمان.

وذكرت المصادر أن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير بينما الناقلة الثانية اسمها كوكوكا كاريدجس وترفع علم بنما.

وقال مسؤول كبير في شركة سي.بي.سي الحكومية التايوانية لتكرير النفط إن ناقلة تستأجرها الشركة لجلب وقود من الشرق الأوسط تعرضت لهجوم في وقت سابق اليوم الخميس.