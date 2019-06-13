حكومة الوفاق الليبية تبلغ روسيا عن تحضير مبادرات جديدة لتسوية الأزمة

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وأوضح البيان، أن "المحادثات جاءت بمبادرة الجانب الليبي".
وكان الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلن في الرابع من أبريل/ نيسان الماضي إطلاق عملية للقضاء على الجماعات المسلحة والمتطرفة التي وصفها بـ"الإرهابية" في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، الذي أعلن ما أسماها "حالة النفير" لمواجهة الجيش واتهم حفتر بـ"الانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015".
وتقول الأمم المتحدة، إن آلاف الليبيين اضطروا للنزوح، فيما قتل أكثر من 600 شخص وأصيب أكثر من ثلاثة آلاف آخرين منذ اندلاع المعارك في طرابلس.
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