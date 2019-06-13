خبراء يكشفون تأثير حادثة ناقلتي نفط بحر عمان على المنطقة

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© AP Photo / ISNA
ولفت زهير في حديث مع راديو "سبوتنيك" إلى أن الهجمات تخريبية تشبه حرب العصابات، و"يمكن أن تنفذ بالعديد من الطرق التي لا يمكن للقوي العسكرية التقليدية ردعها لذلك لم تستطع القوة الأمريكية في الخليج منعها".
وتوقع زهير "وجود تحالف دولي لحفظ الأمن في هذه المنطقة المهمة في حالة حدوث تصعيد".
ومن جانبه، قال هشام جابر مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية في بيروت، إن "إيران تري أن هناك جهة ما وراء الهجوم علي ناقلتي النفط لزيادة التوتر في هذه المنطقة وتوريطها".
واستبعد جابر في حديث مع راديو "سبوتنيك" حدوث الحرب في منطقة الخليج بين إيران وأمريكا، باعتبارها "ستكون كارثية علي كل الأطراف في حال حدوثها وستمتد إلي جنوب لبنان وإسرائيل وسوريا، بالإضافة إلي استهداف المصالح الأمريكية في الخليج".
ولفت إلي أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد فقط أن يثير حالة من التوتر في المنطقة لزيادة ابتزاز دول الخليج العربي ماديا".
© AFP 2019 / Clemens Bilan
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية سُمع في مياه بحر عُمان، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تتحدث عن استهداف ناقلتي نفط.
وأضاف المصدر لـ"رويترز" إلى أن النيران لا تزال مشتعلة في ناقلتي النفط بعد هجوم خليج عمان.
وذكرت المصادر أن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير بينما الناقلة الثانية اسمها كوكوكا كاريدجس وترفع علم بنما.
وقال مركز عمليات التجارة البحرية التابع للأسطول الملكي البريطاني، اليوم الخميس، إنه على علم بحادث شحن في خليج عمان قرب الساحل الإيراني.
وقالت البحرية الأمريكية إن ناقلتي نفط أصيبتا بأضرار بحادث في بحر عمان، وأنها تقدم المساعدة لناقلتي نفط تعرضتا لهجوم في خليج عمان.
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