أول تعليق خليجي على حادثة الناقلتين وبريطانيا تبدي قلقها العميق

دبي - بواسطة محمد فارس © Satish Kumar

أعربت شركة ناقلات النفط الكويتية عن استعدادها لأي طارئ في ظل حادثة ناقلتي النفط في خليج عمان اليوم الخميس، مؤكدة أن ناقلاتها تسير بشكل طبيعي في المنطقة.

وذكرت الشركة في بيان نشرته اليوم وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" أنها اتخذت جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية الأمنية اللازمة لضمان التسغيل الآمن لأسطولها البحري، مشيرة إلى أن سفنها لم تتأثر بـ"الحوادث الأخيرة المؤسفة التي وقعت في خليج عمان والمنطقة، لا سيما حادث اليوم إذ تعرضت ناقلتان لهجوم مزعوم من قبل جانب مجهول.

وأضافت الشركة الكويتية أننا تتابع تلك الحوادث مع الجهات العالمية البحرية المعنية بهذا الشأن، مشددة على أنها تقوم بدورها على كامل وجه ولديها أسطول ناقلات نفط وغاز حديث على أعلى مستوى ويتوافق مع مواصفات الصحة والسلامة العالميين.

بريطانيا: نتواصل مع الشركاء الإقليميين

من جانبها، أبدت الحكومة البريطانية، على لسان متحدثة باسمها، قلقها العميق إزاء تقارير تتحدث عن وقوع انفجارات واندلاع حرائق على متن الناقلتين، وتابعت: "نتواصل مع السلطات المحلية والشركاء في المنطقة"، حسب وكالة "رويترز".

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كما أكد متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن حكومة لندن تبحث بشكل عاجل عن حقائق للوصول إلى ملابسات ما حصل في خليج عمان.

ووقع حادث اليوم بعد نحو شهر من تعرض أربع سفن تجارية لأعمال تخريب مماثلة أمام سواحل ميناء الفجيرة الإماراتي، وألقت الولايات المتحدة اللوم على إيران في ذلك الحادث.

وتضررت جراء حادث اليوم الناقلتان FRONT ALTAIR وKOKUKA COURAGEOUS اللتان تحملان علمي جزر مارشال وباناما على التوالي، وأعلنت وزارة التجارة اليابانية أنهما تحملان شحنة على صلة باليابان.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" بإجلاء 44 بحارا من متن الناقلتين المنكوبتين القادمتين من قطر والسعودية.

المصدر: وكالات