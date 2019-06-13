دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي بداية من 7 ديسمبر واتساب سيعاقب قانونيًا من يقوم بهذا الأمر

شدد القائمون على تطبيق التراسل الفوري واتساب على عزمهم اتخاذ كافة الإجراءات القانوينة ضد كل من يستخدم منصتهم في نشر الرسائل المُزعجة.

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ويأتي ذلك بعدما أخذت عدت شركات ومنتجات تستغل تطبيق واتساب لنشر إعلانات خاصة بهم بصورة تتجاوز المسموح به وتُسبب الإزعاج لمستخدميها.

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وأوضح القائمون على تطبيق واتساب إنهم اعتبارًا من 7 ديسمبر المقبل سيتخذون الإجراءات القانونية تجاه كل من يشارك أو يساعد الآخرين في سوء الاستخدام الذي ينتهك شروط الخدمة؛ حيث عدد المسؤولون الانتهاكات كالتالي: الرسائل الآلية، الرسائل الجماعية أو الاستخدام غير الشخصي.

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