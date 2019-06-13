شكرا لقرائتكم خبر عن غارات جوية تستهدف مواقع مليشيا الحوثى فى صنعاء وذمار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهدفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم الخميس، مواقع متفرقة لمليشيا الحوثي، في العاصمة صنعاء.
وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبرنت) أن الغارات الجوية استهدفت مواقع وتجمعات للمليشيا الحوثية في منطقة الصباحة غربي العاصمة.
كما قصفت المقاتلات بعدة غارات جوية مواقع للمليشيا في معسكر الصيانة شمالي العاصمة، فيما استهدفت بغارات أخرى مواقع المليشيا في جبل نقم شرقي العاصمة.
في السياق نفسه، استهدفت مقاتلات التحالف بعدة غارات جوية مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي ، جنوبي محافظة ذمار.
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