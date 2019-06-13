شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات إماراتية يمنية فى أبوظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مع رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك الذي يزور الإمارات حاليا علاقات التعاون بين البلدين. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الخميس أن الجانبين استعرضا أيضا البرامج والمشاريع التنموية والاقتصادية والإنسانية التي تنفذها الإمارات في اليمن.

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