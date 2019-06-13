شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة المغربية تعتمد زيًا رسميًا جديدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشرع القوات المسلحة الملكية المغربية، في تزويد عناصرها بزي رسمي جديد، يدخل ضمن برنامج تحديث القوات المسلحة وتحسين ظروف عمل للعسكريين. Advertisements وسيتم تعميم الزي النظامي الجديد في الفترة المقبلة على جميع العناصر، والذي سيكون خليطا بين تمويه مخصص للمنطقة الشمالية وآخر للمنطقة الجنوبية، كما سيتم إلغاء العمل بالزي القديم، وبخصوص المعدات، سيتم اقتناء تجهيزات فردية للجنود من سترات تكتيكية وخوذات من الجيل الجديد. وأضاف منتدى القوات المسلحة الملكية لموقع "هسبريس" أن النوع الثاني من الزي الرسمي عبارة عن سترة ببطانة فراء اصطناعية قابلة للفصل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القوات المسلحة المغربية تعتمد زيًا رسميًا جديدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.