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مواطن أردنى يحاول الانتحار من فوق أحد المبانى الحكومية للحصول على وظيفة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدد مواطن أردنى بالانتحار، من فوق أحد المبانى الحكومية، وفشل المواطن فى تقديم طلب للتعيين بوظيفة مؤذن، بحسب "سبوتنيك".

وأكد مصدر بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، لموقع "السوسنة" أن رجال الأمن العام ومسؤولين بالوزارة أقنعوا المواطن بالتراجع عن قراره.

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وأضاف المصدر أن المواطن عدل عن رأيه بالانتحار، وتم إنزاله من أعلى مبنى وزارة الأوقاف.

 


الشاب الأردنى

 

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