شكرا لقرائتكم خبر عن الإخوان تواصل الخداع.. الغنوشى: توظيف العمل الخيرى لأغراض سياسية "تحايل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم اعتمادها على تسيس العمل الخيرى، وشراء أصوات الناخبين عبر المساعدات العينية، فإن جماعة الإخوان الإرهابية تواصل محاولاتها التسلل إلى دوائر صنع القرار عبر استغلال الأوضاع الاقتصادية وفقر شرائح مجتمعية تشكل جزءا لا يستهان به من قاعدة الناخبين فى بعض الدول التى لم تدرج حتى الآن الجماعة على قوائم الإرهاب ومن بينها تونس.

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وفى كلمة له أمام البرلمان، أعلن راشد الغنوشى زعيم حركة النهضة ، الذراع التونسية لتنظيم الإخوان الدولى، موافقة النهضة على عدد من التنقيحات الواردة في مشروع قانون تنقيح قانون الانتخابات الذي اقترحته الحكومة خاصة في علاقة باستعمال الجمعيات الخيرية وتوظيفها في العمل السياسي.

وشدّد الغنوشي على أن توظيف العمل الاجتماعي والخيري لخدمة أغراض سياسية وانتخابية تلاعب وتحايّل على الديمقراطية.