شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مسجدا ويصور مبان جنوب الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مسجد القعقاع في حي أبو تايه ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

ولفت مركز معلومات وادي حلوة إلى أن الاحتلال داهم أيضا العديد من منازل المنطقة وفتشها دون أن يبلغ عن اعتقالات، كما شرعت بلدية الاحتلال في القدس، بتصوير شوارع ومبان سكنية في البلدة.

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وأوضح المركز أن الحملة تركزت في حي راس العامود بالبلدة.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن السيدة المقدسية سوزان اسماعيل محمد أبو غنام (40 عاما) من سكان حي جبل الزيتون (الطور) المطل على القدس القديمة، بعد قضائها 11 شهرا وعشرة أيام بسجون الاحتلال.

وكان الاحتلال اعتقل أبو غنام بتاريخ 8/5/2018 وأدانتها محكمة الاحتلال بالتحريض على "فيسبوك" ونشرها 44 منشورا على حسابها.

والسيدة سوزان متزوجة وهي أم الشهيد محمد أبو غنام الذي استشهد في العام 2017، وتنقلت بين عدة سجون آخرها سجن "الدامون".