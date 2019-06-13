شكرا لقرائتكم خبر عن "مباشر قطر" يحذر من برنامج الدحيح عبر شبكة الجزيرة الرقمية: يخدم نظام تميم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع "مباشر قطر" تقرير فيديو حول ما تصدره قناة الجزيرة القطرية ، من برامج عبر السوشيال ميديا ، محذرا من الانسياق خلف هذه البرامج .

وحذر الموقع من برنامج " الدحيح" الذى تقدمه الشبكة القطرية عبر "aj" بلس عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، مؤكدا أن الهدف من هذه البرامج هى خدمة نظام الحمدين القطري لتوصيل وجهات نظر بعينها تخدم هذا النظام ، وخاصة للشباب المتابع لهذه البرامج الرقمية .

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وقال الموقع إن هناك قناتين عبر اليوتيوب وتبث أيضا على مواقع التواصل الاجتماعى تحت مسمى " aj" بلس ، " aj" كبريت ، لافتين أن الهدف من هذه البرامج التى تبث عبرها هى دس السم فى العسل ، من خلال مخاطبة الشباب واستقطابهم بأفكار مختلفة تخدم نظام الحمدين فى قطر.