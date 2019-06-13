شكرا لقرائتكم خبر عن "مباشر قطر" يحذر من برنامج الدحيح عبر شبكة الجزيرة الرقمية: يخدم نظام تميم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع "مباشر قطر" تقرير فيديو حول ما تصدره قناة الجزيرة القطرية ، من برامج عبر السوشيال ميديا ، محذرا من الانسياق خلف هذه البرامج .
وحذر الموقع من برنامج " الدحيح" الذى تقدمه الشبكة القطرية عبر "aj" بلس عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، مؤكدا أن الهدف من هذه البرامج هى خدمة نظام الحمدين القطري لتوصيل وجهات نظر بعينها تخدم هذا النظام ، وخاصة للشباب المتابع لهذه البرامج الرقمية .
وقال الموقع إن هناك قناتين عبر اليوتيوب وتبث أيضا على مواقع التواصل الاجتماعى تحت مسمى " aj" بلس ، " aj" كبريت ، لافتين أن الهدف من هذه البرامج التى تبث عبرها هى دس السم فى العسل ، من خلال مخاطبة الشباب واستقطابهم بأفكار مختلفة تخدم نظام الحمدين فى قطر.
كانت هذه تفاصيل خبر "مباشر قطر" يحذر من برنامج الدحيح عبر شبكة الجزيرة الرقمية: يخدم نظام تميم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.